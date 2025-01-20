Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Пожарным удалось локализовать возгорание в обувном цехе, расположенном в Кисловодске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

О распространении огня в производственном помещении стало известно 20 января. Пожар охватил 500 квадратных метров. Пламя перекинулось на близстоящие жилые дома.

По предварительным данным, пострадал один человек. В тушении были задействованы 39 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее в Уфе загорелся магазин "Светофор" на площади 900 квадратных метров. К тушению огня привлекли более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности". Прокуратура Башкирии организовала проверку.