Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в магазине в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура Башкирии организовала проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, в результате которого обрушилась крыша на 900 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб, выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора города Уфы Рустам Галикеев", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудникам МЧС России уже удалось локализовать горение.

О крупном пожаре в Уфе стало известно в ночь на 18 января. Отмечалось, что возгорание произошло в магазине "Светофор" в Советском районе. В тушении пожара задействовали более 40 специалистов и 12 единиц техники.