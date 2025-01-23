Новости мира: в Киргизии лавина засыпала машины на трассе

В Киргизии лавина обрушилась на проезжую часть трассы Бишкек – Ош. Под снегом оказались шесть легковых автомобилей и микроавтобус, сообщили в местном МЧС. Спасатели извлекли из машин четырех человек, одну женщину без сознания доставили в больницу.

В американской школе в Нэшвилле произошла стрельба. Один ученик погиб, другой получил ранения. Нападавший, 17-летний подросток, был ликвидирован прибывшей полицией.

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