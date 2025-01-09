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09 января, 14:30

Происшествия

Хулиганы атакуют машины пакетами со льдом в Москве

Хулиганы атакуют машины пакетами со льдом в Москве

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В столичном районе Очаково-Матвеевское жители сообщают о хулиганах, которые сбрасывают пакеты со льдом с балконов многоэтажек. От нападений пострадали уже несколько автомобилей – у них разбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что атаки происходят преимущественно ночью. Рядом с поврежденными машинами остаются следы – разбитые пакеты с замороженным льдом. Жители предполагают, что хулиганы действуют с верхних этажей дома на улице Веерной.

Специалисты предупреждают, что лед, сброшенный с высоты, может представлять угрозу не только для автомобилей, но и для прохожих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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