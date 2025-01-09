В Москве подростки угрожали пистолетом 16-летнему пассажиру метро

В Москве задержали двух 14-летних подростков, которые угрожали пневматическим пистолетом 16-летнему пассажиру метро. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале

Все произошло в дневное время в вагоне поезда, двигавшегося по Троицкой линии метро. Подростки оскорбляли пассажира и вели себя вызывающе, уточнила Волк.

"При этом один из них направил в сторону потерпевшего предмет, похожий на пистолет, а другой снимал происходящее на камеру смартфона", – пояснила представитель МВД.

Отмечается, что молодому человеку удалось убежать, когда поезд прибыл на станцию "Новаторская".

Позже полицейские задержали нападавших и в сопровождении законных представителей доставили в отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В декабре 2024 года очевидцы задержали 32-летнего жителя Рязанской области, который пытался ограбить музыкантов в вестибюле станции "Мичуринский проспект". Мужчину удерживали до прибытия полицейских. Против него завели уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о грабеже.