Очевидцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить музыкантов в метро Москвы

Видео: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Очевидцы задержали и передали полиции 32-летнего жителя Рязанской области, пытавшегося ограбить музыкантов в вестибюле станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. О происшествии сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

"Увидев произошедшее, один из выступающих и очевидец, проходивший мимо, помешали злоумышленнику скрыться с похищенным и удерживали его до прибытия полицейских. Нарядом патрульно-постовой службы мужчина был доставлен в отдел полиции. Денежные средства возращены владельцам", – говорится в публикации.

Против злоумышленника завели уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о грабеже.

Ранее пассажир московского метро решил забрать себе мобильный телефон, который другой мужчина случайно оставил на сиденье в электропоезде. Речь идет о мобильном устройстве стоимостью 22 тысячи рублей. Мужчину обвинили по статье о краже. Свою вину он признал.

