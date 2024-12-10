10 декабря, 16:56Происшествия
Очевидцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить музыкантов в метро Москвы
"Увидев произошедшее, один из выступающих и очевидец, проходивший мимо, помешали злоумышленнику скрыться с похищенным и удерживали его до прибытия полицейских. Нарядом патрульно-постовой службы мужчина был доставлен в отдел полиции. Денежные средства возращены владельцам", – говорится в публикации.
Против злоумышленника завели уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о грабеже.
Ранее пассажир московского метро решил забрать себе мобильный телефон, который другой мужчина случайно оставил на сиденье в электропоезде. Речь идет о мобильном устройстве стоимостью 22 тысячи рублей. Мужчину обвинили по статье о краже. Свою вину он признал.
Полиция задержала мужчину, который присвоил чужой телефон в московском метро