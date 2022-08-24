Москвич спрыгнул на пути в метро ради смартфона и стал фигурантом дела о краже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбудили уголовное дело о краже в отношении мужчины, который спрыгнул на пути в метро, чтобы забрать лежавший там телефон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Отмечается, что женщина сообщила об утере телефона в управление полиции метрополитена.

"Злоумышленник, находясь на станции метро "Воронцовская" Большой кольцевой линии, увидел лежащий на путях мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина спустился с платформы и похитил его, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Вскоре 32-летний житель Москвы, забравший телефон, был задержан. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба"). В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали 24-летнего безработного приезжего, который подозревается в серии краж денег с банковских счетов пассажиров метро.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на станции "ВДНХ" он передал свой мобильный телефон неизвестному после его просьбы позвонить. Позднее пострадавший обнаружил кражу 8 тысяч рублей со своего банковского счета.

