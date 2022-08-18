Мужчину задержали за попытку ограбления девушки в переходе станции метро "Савеловская"

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Полицейские задержали 31-летнего подозреваемого в попытке ограбления девушки в подуличном переходе станции метро "Савеловская". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Злоумышленник проследовал за 28-летней москвичкой, которая спускалась по лестнице в подуличный переход станции метро "Савеловская", и, воспользовавшись отсутствием людей вокруг, выхватил из ее рук телефон стоимостью более 88 тысяч рублей, после чего попытался скрыться", – рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Представитель министерства внутренних дел заявила, что остановить подозреваемого помогли неравнодушные очевидцы. Девушка смогла вернуть смартфон, после чего она обратилась в полицию. Сам злоумышленник успел скрыться.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на грабеж"). Фигурант дела заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Инцидент произошел на 2-й Мелитопольской улице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.