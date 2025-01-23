Новый лесной пожар начался в Лос-Анджелесе

Фото: depositphotos/digidream

В США начал распространяться новый лесной пожар в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата на своей странице в соцсети X.

По данным ведомства, возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 3 407 акров (около 14 квадратных километров). В данный момент спасатели эвакуируют граждан.

Издание CNN со ссылкой на департамент уточняет, что за несколько часов площадь пожара увеличилась до 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров). Огонь распространился в округах Лос-Анджелес и Вентура. Порядка 31 тысяче жителям предписали срочно эвакуироваться.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 27. Кроме того, 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.