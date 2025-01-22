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22 января, 13:15

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Новости регионов: снежная буря с громом и молниями накрыла Алтай

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Алтайский край накрыла снежная буря. Она сопровождается громом и молниями, а видимость на улице стала почти нулевой. Местами температура опустилась до минус 30 градусов. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности. Местный Минтранс ограничил движение автобусов и грузовиков.

Следственный комитет попросили провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Обращение в ведомство направил депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев. По его словам, расследование, которое завершилось в 1841 году, было недобросовестным, а современные технологии могли бы помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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