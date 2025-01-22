Депутат Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова

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Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет России с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст обращения.

"Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", – уточнил Бурляев в документе.

Многие годы специалисты-криминалисты, лермонтоведы, а также другие эксперты заявляли о недобросовестности следствия. Лермонтов скончался от пули, которая попала "по невероятной для ровной поверхности траектории" – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов, резюмировал депутат.

Дуэль между поэтом и отставным майором Николаем Мартыновым произошла у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля 1841 года. По основной версии, Лермонтов выстрелил вверх, а Мартынов – прямо в грудь поэту.

Ранее следователи завершили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова. Сотрудники СКР выяснили, что в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между концертным директором певца Валерием Шляфманом и представителем другого артиста Игорем Малаховым.

Шляфман пытался застрелить Малахова, но случайно причинил смертельное ранение Талькову. В 1992 году концертного директора певца уже заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, но в 2021 году СКР пришел к выводу о его причастности к умышленному преступлению.

