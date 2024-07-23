Следователи установили виновного в убийстве Игоря Талькова благодаря рубашке

Фото: Следственный комитет РФ

Причастность концертного директора Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова, удалось установить по окровавленной рубашке. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В Петроградском районном суде Петербурга состоялось первое судебное заседание по уголовному делу по убийству Талькова. Шляфман обвиняется по статьям об убийстве и о покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" между Шляфманом и представителем одного из артистов произошел конфликт. В результате обвиняемый выстрелил в оппонента, но пуля попала в Талькова. От полученной раны тот скончался.

В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, где находится по настоящее время. Правоохранители допросили более 50 свидетелей по всей России и специалистов, которые проводили экспертизу по делу Талькова с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки, принадлежащей Шляфману, которые были запачканы кровью. В результате генетических исследований вина концертного директора была доказана.

13 ноября 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование убийства Талькова. На тот момент было известно, что основным подозреваемым в убийстве Талькова был телохранитель Азизы Малахов. После убийства Талькова он скрылся с места происшествия. 10 октября 1991 года его объявили во всесоюзный розыск. Однако уже на следующий день он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры.

В ходе следственных экспериментов было установлено, что Малахов не мог стрелять в Талькова. Специалисты заявили, что выстрел, которым был убит Тальков, мог быть произведен только Шляфманом.

В июне 2024 года следствие завершило расследование возобновленного уголовного дела в отношении Шляфмана, которого обвинили в убийстве артиста. Следственный комитет РФ также указал на то, что директор певца скрылся в Израиле после совершения преступления.