Сына Игоря Талькова признали виновным в пьяной езде

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Сына советского певца Игоря Талькова признали виновным в повторной езде в нетрезвом состоянии и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Такое решение принял Чертановский суд столицы, передает Агентство "Москва".

"В качестве дополнительного наказания лишить Талькова прав управления транспортным средством на два года", – огласила приговор судья Нина Пономарева.

Игорь Тальков-младший признал вину – по этой причине заседание проходило в особом порядке.

Прокуратура просила суд оштрафовать обвиняемого на 250 тысяч рублей и лишить его прав на три года.

28 ноября прошлого года Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: в 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

