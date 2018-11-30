Тальков-младший опроверг сообщения о нахождении пьяным за рулем

30 ноября 2018, 15:39
Сын убитого рок-певца Игоря Талькова 37-летний записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде. По словам музыканта, он устал от постоянных преследований.
"Я собирался на студию и узнал, что весь интернет кишит всякой фигней про меня. С 2014 года я не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь, принципиально отказался, ко мне постоянно докапываются сотрудники, меня обыскивают, тормозят. Я устал", – сказал Тальков в своем видеообращении.
Под видео на YouTube Тальков оставил комментарий. "Клянусь, что ехал трезвый. У меня неформальная внешность, я не нравлюсь полиции", – заключил Тальков.
Ранее в Москве задержали Игоря Талькова-младшего. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Он отказался и уехал.
По данным некоторых СМИ, в 2016 году Талькова-младшего задерживали пьяным за рулем. Тогда его лишили водительских прав на три года. Теперь в УВД по ЮАО решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Талькову грозит штраф до 300 тысяч рублей или реальный срок до двух лет.
Игорь Тальков-младший – российский музыкант, автор песен и исполнитель. Основатель коллектива "МирИмиР".
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