Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года

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Прокуратура просит суд лишить водительских прав сына советского певца Игоря Талькова, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Дело рассматривается во вторник, 21 мая, в Чертановском районном суде. Тальков признал вину – по этой причине заседание проходит в особом порядке.

"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.

28 ноября 2018 года Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: в 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

