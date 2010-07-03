Суд в Москве рассмотрит дело Талькова-младшего о нарушении ПДД

Фото: канал Москва 24

Уголовное дело в отношении сына певца Игоря Талькова о нарушении ПДД рассмотрят в Чертановском районном суде столицы.

"В суд поступило и зарегистрировано уголовное дело в отношении Талькова. Дата рассмотрения по существу пока не назначена", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря суда Татьяну Кулакову.

28 ноября 2018 года Игоря Талькова-младшего за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee остановил инспектор. Музыкант повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшая проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: в 2016 году его лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей. Позже Тальков-младший записал видео, в котором опроверг вождение в пьяном виде и заявил, что устал от преследований.

Дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".