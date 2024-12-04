Певица Азиза считает, что гибели Талькова можно было избежать

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Певица Азиза Мухамедова считает, что гибели музыканта Игоря Талькова можно было избежать. Об этом она заявила журналистам в Петроградском суде Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

По ее мнению, ничего бы не случилось, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее и не находились под властью эмоций. Она обратила внимание, что люди из шоу-бизнеса, в том числе директора, музыканты, администраторы, – "достаточно эмоциональные люди".

"Спокойнее надо было вести себя, дипломатичнее, мирно <...>, все должно было быть с холодным умом", – сказала Азиза, которая участвует в заседании по делу об убийстве в качестве свидетеля.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. По версии следствия, певца застрелили в ходе конфликта, возникшего из-за вопроса об очередности выхода артистов на сцену. Изначально предполагалось, что Тальков будет петь предпоследним, а перед ним – певица Азиза.

При этом телохранитель Азизы Игорь Малахов потребовал от руководителей концерта и Талькова поменяться с Азизой местами. В результате возникла потасовка с применением оружия, в которой участвовали сами артисты, их телохранители и концертный директор Талькова – Валерий Шляфман.

Конфликт закончился выстрелом из принадлежащего Малахову пистолета в грудь Талькова, что привело к смерти певца. После убийства Малахов скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск. Вскоре он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры. Позже с Малахова сняли обвинения в убийстве, поскольку в апреле 1992 года следствие установило, что смертельный выстрел совершил Валерий Шляфман.

В ноябре 2018 года следователи возобновили расследование уголовного дела о смерти Талькова. Ранее потерпевшей по уголовному делу являлась мать певца. Однако в 2018 году следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы музыканта, о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла.

В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Тогда в суде отметили, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.

Летом 2024 года следствие завершило расследование уголовного дела. СК указал на то, что директор певца скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления. В октябре стало известно, что Шляфман был допрошен в Израиле сотрудниками СК РФ из Санкт-Петербурга. В ходе допроса он свою причастность к убийству Талькова отрицал.

Уже в ноябре показания по делу дала певица Наташа Королева. Суду она рассказала, что никогда не видела обвиняемого в убийстве Шляфмана и не представляет, как он выглядит. Певица уточнила, что Талькова она могла заметить только мельком на завтраке. Также Королева рассказала, что ее выступление на концерте прервали, когда произошло убийство, однако самих выстрелов она не слышала.

Позже в суд была вызвана певица Лолита Милявская. Она не уточнила подробности, но выразила радость, что расследование наконец произошло и закончилось.