Петербургский суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

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Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.



Суд отметил, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.

Меру пресечения Шляфману избрали на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России. Его обвиняют по статье 15 – пункту "д" статьи 102, пункту "д" статьи 102 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни").

Обвинение мужчине предъявлено заочно 14 октября 2021 года.

Игоря Талькова застрелили в октябре 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге перед его выступлением. Тогда в качестве обвиняемого привлекли концертного директора певца Валерия Шляфмана. Он обвинялся в убийстве по неосторожности, однако впоследствии скрылся в Израиле, дело приостановили.

13 ноября 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование убийства Талькова.