Петербургский суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

20:17
Фото: ТАСС/Владимир Яцин
Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Суд отметил, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.
Меру пресечения Шляфману избрали на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России. Его обвиняют по статье 15 – пункту "д" статьи 102, пункту "д" статьи 102 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни").
Обвинение мужчине предъявлено заочно 14 октября 2021 года.
Игоря Талькова застрелили в октябре 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге перед его выступлением. Тогда в качестве обвиняемого привлекли концертного директора певца Валерия Шляфмана. Он обвинялся в убийстве по неосторожности, однако впоследствии скрылся в Израиле, дело приостановили.
13 ноября 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование убийства Талькова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: