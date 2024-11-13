Наташа Королева дала показания по делу Игоря Талькова

Фото: телеграм-канал "ЛЕБЕДИНОЕ озеро"

Певица Наташа Королева дала показания по делу артиста Игоря Талькова, убитого в 1991 году, сообщается в телеграм-канале телеканала "Звезда".

В день убийства Королева выступала на сцене. Суду артистка рассказала, что никогда не видела обвиняемого в убийстве Валерия Шляфмана и не представляет, как он выглядит. Певица уточнила, что Талькова она могла заметить только мельком на завтраке.

Королева также рассказала, что многих артистов, которые приехали на тот самый концерт, поселили на корабле, а затем всех повезли на мероприятие. Она подчеркнула, что ее выступление на концерте прервали, когда произошло убийство, однако самих выстрелов не слышала.

По словам исполнительницы, спустя 20 минут артистку проводили за кулисы. Там она услышала, как люди обсуждали произошедшую трагедию и что скорая увезла Талькова. В заключение Королева подчеркнула, что о случившемся ей известно столько же, сколько и всем, поскольку она не была участником событий, а в момент выстрела находилась на сцене и ничего не видела.

В октябре стало известно, что бывший концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который обвиняется в убийстве певца, был допрошен в Израиле сотрудниками СК РФ из Санкт-Петербурга. Шляфман в ходе допроса свою причастность к убийству Талькова отрицал.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. Позже с Малахова сняли обвинения в убийстве, поскольку в апреле 1992 года следствие установило, что смертельный выстрел совершил Шляфман.

В ноябре 2018 года Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела о смерти Талькова. Ранее потерпевшей по уголовному делу являлась мать певца. Однако в 2018 году следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы музыканта, о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла.



В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Тогда в суде отметили, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.

Летом 2024 года следствие завершило расследование уголовного дела. Следственный комитет РФ указал на то, что директор певца скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления, где находится по настоящее время.

