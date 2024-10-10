"Известия": следователи допросили обвиняемого в убийстве певца Талькова

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Бывший концертный директор артиста Игоря Талькова Валерий Шляфман, который обвиняется в убийстве певца, был допрошен в Израиле сотрудниками СК РФ из Санкт-Петербурга, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что Шляфман в ходе допроса свою причастность к убийству Талькова отрицал.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. Позже с Малахова сняли обвинения в убийстве, поскольку в апреле 1992 года следствие установило, что смертельный выстрел совершил Шляфман.

В ноябре 2018 года Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела о смерти Талькова. Ранее потерпевшей по уголовному делу являлась мать певца. Однако в 2018 году следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы музыканта, о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла.



В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Тогда в суде отметили, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.

Летом 2024 года следствие завершило расследование уголовного дела. Следственный комитет РФ указал на то, что директор певца скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления, где находится по настоящее время.

