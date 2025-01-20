В Москве мужчина воспользовался чужой сим-картой и украл 20 млн рублей

В Москве мошенник похитил 20 миллионов рублей, воспользовавшись чужой сим-картой. Для получения доступа к ней он предъявил в офисе сотового оператора поддельный документ. Фотография в нем принадлежала злоумышленнику, а личные данные – другому человеку.

После восстановления сим-карты мошенник через мобильное приложение получил информацию о банковских счетах жертвы и перевел деньги. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Установлено, что у него были сообщники, которых сейчас разыскивают.

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