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Новости

20 января, 14:30

Происшествия

В Москве мужчина воспользовался чужой сим-картой и украл 20 млн рублей

В Москве мужчина воспользовался чужой сим-картой и украл 20 млн рублей

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В Москве мошенник похитил 20 миллионов рублей, воспользовавшись чужой сим-картой. Для получения доступа к ней он предъявил в офисе сотового оператора поддельный документ. Фотография в нем принадлежала злоумышленнику, а личные данные – другому человеку.

После восстановления сим-карты мошенник через мобильное приложение получил информацию о банковских счетах жертвы и перевел деньги. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Установлено, что у него были сообщники, которых сейчас разыскивают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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