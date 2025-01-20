Новости регионов: в Дагестане сгорело здание администрации

В Дагестане произошел крупный пожар – загорелось двухэтажное здание администрации в одном из сел. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Для ликвидации огня были привлечены почти 40 спасателей и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

В Приморье обнаружили тысячи панцирей морских ежей на обочине дороги, ведущей к очистным сооружениям. Очевидцы сообщают о сильном неприятном запахе. Активисты предполагают, что это место использовалось браконьерами для скрытия следов преступлений.

На Кубани завершена откачка первых 20 тонн мазута с танкера, который потерпел крушение в Керченском проливе. Все работы должны быть завершены в течение четырех суток. После этого судно, стоящее на мели, будет распилено на металлолом.

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