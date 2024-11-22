Девочка, подозреваемая в убийстве в Тольятти, помещена в спецучреждение

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Девочку, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких сестер в Самарской области, на время следствия поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела детей в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 8 октября в одной из квартир дома в Комсомольском районе Тольятти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая дала признательные показания.

В момент происшествия родители были на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя. Однако спустя время они помирились и вновь стали жить вместе. Детей на время допроса оставили с 13-летней дочерью. Тела же девочек обнаружила их 10-летняя сестра.

Всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, 2 и 5 лет – от второго, с которым проживала их мать.

Между тем, по словам соседки семьи, родители убитых девочек никогда не ругались на людях или при детях. Женщина рассказала, что близко с семьей не общалась и не знала о происходящем в их квартире. Кроме того, она не смогла подтвердить появившуюся в СМИ информацию об избиениях матери погибших детей с сожителем.

Она также сообщила, что была дома и не слышала криков или шума, напоминавшего драку. В их квартире было тихо. Соседка также заявила, что мать девочек никогда не была замужем, а ее сожитель младше нее на 10 лет.