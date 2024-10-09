РИА Новости: подозреваемая в убийстве двух девочек в Тольятти дала признательные показания

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

13-летняя девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер в Тольятти в Самарской области, дала признательные показания. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Выяснилось, что родителей детей в момент произошедшего не было дома, так как их допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление ранее подала мать детей на своего сожителя, который изменял и избивал женщину. Однако спустя время они помирились и вновь стали жить вместе.

Пока с родителями проводили допрос, дома с детьми сидела 13-летняя девочка. При этом, как уточняет агентству источник в силовых структурах, тела девочек обнаружила их 10-летняя сестра.

Другой источник в полиции сообщал изданию, что всего в семье живет пять детей: девочки в возрасте 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, а также в возрасте двух и пяти лет – от второго, с которым проживала женщина.

При этом, как сообщает RT со ссылкой на знакомых семьи, у женщины с сожителем были частые конфликты.

Знакомые семьи также рассказали, что подозреваемая в убийстве детей девочка хорошо училась в местном лицее, увлекалась танцами и рисованием.

"Для нас всех это большой шок. Она всегда была спокойной, скромной, доброй. Мама периодически просила ее присмотреть за младшими", – заявил источник, близкий к семье.

Тела двух малолетних девочек в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти в Самарской области 8 октября. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, малолетнего".

