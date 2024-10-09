Соседка убитых в Тольятти девочек рассказала, что семья никогда не ругалась на людях

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

Родители убитых в Тольятти девочек никогда не ругались на людях или при детях. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соседку семьи.

Женщина рассказала, что близко с семьей не общалась и не знала о происходящем в их квартире. Кроме того, она не смогла подтвердить появившуюся в СМИ информацию об избиениях матери погибших детей с сожителем.

"Если это правда, то уже нельзя назвать семью благополучной. Я могу лишь сказать, что вчера вечером я была дома и не слышала криков или шума, напоминавшего драку. В их квартире было тихо", – подчеркнула соседка.

Она также заявила, что мать девочек никогда не была замужем, а ее сожитель Юрий младше нее на 10 лет.

Тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены в одной из квартир в Самарской области 8 октября. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц, малолетнего".

Позже в СМИ появилась информация о том, что 13-летняя девочка, которую подозревают в убийстве сестер, призналась в содеянном. Выяснилось, что родителей детей в момент произошедшего не было дома, так как их допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье. В это время дома с девочками сидела 13-летняя сестра.

Заявление же на своего сожителя ранее подала сама женщина. Однако спустя время они помирились и вновь стали жить вместе. Источник в полиции сообщил, что всего в семье проживали пять детей: девочки в возрасте 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, а также в возрасте 2 и 5 лет – от второго, с которым проживала женщина.

Подозреваемую в убийстве двух малолетних сестер в Тольятти уже направили в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

