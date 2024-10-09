Подозреваемая в убийстве двух сестер в Тольятти помещена в психиатрический стационар

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

13-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве двух малолетних сестер в Тольятти, направили в психиатрический стационар. Об этом сообщается в телеграм-канале в СУ СК РФ по Самарской области.

Девочку поместили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Тела двух малолетних девочек в возрасте 2 и 5 лет с ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти в Самарской области 8 октября. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, малолетнего".

Позже СМИ сообщали, что девочка, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер, дала признательные показания. Выяснилось, что родителей детей в момент произошедшего не было дома, так как их допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье.

Заявление ранее подала мать детей на своего сожителя, который изменял и избивал женщину. Однако спустя время они помирились и вновь стали жить вместе. Пока с родителями проводили допрос, дома с детьми сидела 13-летняя девочка. При этом, как уточнил источник в силовых структурах, тела девочек обнаружила их 10-летняя сестра.

Источник в полиции сообщил, что всего в семье живет пять детей: девочки в возрасте 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, а также в возрасте 2 и 5 лет – от второго, с которым проживала женщина. Знакомые семьи рассказали, что подозреваемая в убийстве детей девочка хорошо училась в местном лицее, увлекалась танцами и рисованием.