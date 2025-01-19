Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Танкер "Волгонефть-239", севший на мель в Тамани, полностью утилизируют. Судно распилят на месте, а железо увезут на металлолом. Но перед этим из него откачают весь мазут – около 1,5 тысячи тонн. Откачка уже началась и завершится процесс через четыре дня.

Арктическая экспедиция МЧС добралась до Чукотки. Спасатели побывали в селе Усть-Белая. Они вручили подарки ребятам из местного интерната, а жителям села – пожарные извещатели. Также они показали детям и взрослым собственную вездеходную технику, посетили концерт чукотско-эскимосского ансамбля и почтили память Героев Великой Отечественной войны.

Автомобили попали в пробки под Омском из-за крещенских купаний. Сотни верующих направились в Ачаирский монастырь, где кроме ледяной купели есть и горячий источник. Кроме того, заторы спровоцировал запрет на купели в Омске, где слишком тонкий лед для купаний.

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