Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 23:30

Происшествия

Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Два человека пострадали в ДТП около станции метро "Марьина Роща" в Москве

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Шесть машин повреждены после ДТП в подмосковном Реутове

Новости регионов: у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута

Суд рассмотрит дело супругов Никоновых, обвиняемых в небезопасном массаже для детей с ДЦП

Новости мира: на горнолыжном курорте Испании обрушился подъемник

Машина скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Новости регионов: дамба у танкера "Волгонефть-239" укрепляется бетонными заграждениями

ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Танкер "Волгонефть-239", севший на мель в Тамани, полностью утилизируют. Судно распилят на месте, а железо увезут на металлолом. Но перед этим из него откачают весь мазут – около 1,5 тысячи тонн. Откачка уже началась и завершится процесс через четыре дня.

Арктическая экспедиция МЧС добралась до Чукотки. Спасатели побывали в селе Усть-Белая. Они вручили подарки ребятам из местного интерната, а жителям села – пожарные извещатели. Также они показали детям и взрослым собственную вездеходную технику, посетили концерт чукотско-эскимосского ансамбля и почтили память Героев Великой Отечественной войны.

Автомобили попали в пробки под Омском из-за крещенских купаний. Сотни верующих направились в Ачаирский монастырь, где кроме ледяной купели есть и горячий источник. Кроме того, заторы спровоцировал запрет на купели в Омске, где слишком тонкий лед для купаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыэкологиярелигиявидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика