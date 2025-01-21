Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:30

Происшествия

Новости регионов: с владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на уборку мазута

Новости регионов: с владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на уборку мазута

Водитель такси выехал на детскую площадку в Измайлове

Водитель Infinity задел четыре машины и скрылся с места ДТП в Балашихе

Актера Гошу Куценко могут допросить по делу об убийстве

"Московский патруль": суд арестовал водителя после ДТП с двумя погибшими на МСД

"Московский патруль": глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ребенка

"Московский патруль": мошенники украли 20 млн рублей с расчетного счета москвича

"Московский патруль": мошенники похитили у пенсионера из Подольска 20 млн рублей

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Москве

Мужчина, оставивший тело девушки в автомобиле Куценко, хотел проникнуть в офис поблизости

С владельца затонувшего танкера в Керченском проливе хотят взыскать расходы на уборку мазута. Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Краснодарского края. В начале января Морспасслужба подала иск к владельцу, но пока документ остается без движения до 14 февраля из-за нарушений. Истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком.

Между тем два человека погибли в аварии с большегрузом в Приморье. ДТП произошло на трассе Хабаровск – Владивосток. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась фура. Уйти от столкновения не удалось. Как сообщили в полиции, виновник аварии сел за руль без прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыэкологияДТПвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика