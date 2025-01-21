Новости регионов: с владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на уборку мазута

С владельца затонувшего танкера в Керченском проливе хотят взыскать расходы на уборку мазута. Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Краснодарского края. В начале января Морспасслужба подала иск к владельцу, но пока документ остается без движения до 14 февраля из-за нарушений. Истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком.



Между тем два человека погибли в аварии с большегрузом в Приморье. ДТП произошло на трассе Хабаровск – Владивосток. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась фура. Уйти от столкновения не удалось. Как сообщили в полиции, виновник аварии сел за руль без прав.

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