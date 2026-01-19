Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 20:54

Политика

Президент Болгарии Радев заявил, что уйдет в отставку

Фото: ТАСС/EPA/PIOTR NOWAK

Президент Болгарии Румен Радев подаст заявление о своей отставке утром во вторник, 20 января. Об этом он заявил в обращении к нации.

Глава государства выразил уверенность, что вице-президент Илияна Йотова станет ему достойной заменой на посту президента. Радев добавил, что сам он планирует участвовать в досрочных парламентских выборах, ставших неизбежными из-за отказа политических партий предпринимать действия по формированию нового правительства.

Ранее в Болгарии начались протесты, связанные с законопроектом о бюджете. По мнению протестующих, документ не учитывал нужды граждан, способствуя развитию коррупционной системы и усугубляя неравенство.

Протесты против бюджета страны стали самыми массовыми в Болгарии за последние годы. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года, а оппозиционные партии выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика