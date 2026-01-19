Президент Болгарии Радев заявил, что уйдет в отставку

Фото: ТАСС/EPA/PIOTR NOWAK

Президент Болгарии Румен Радев подаст заявление о своей отставке утром во вторник, 20 января. Об этом он заявил в обращении к нации.

Глава государства выразил уверенность, что вице-президент Илияна Йотова станет ему достойной заменой на посту президента. Радев добавил, что сам он планирует участвовать в досрочных парламентских выборах, ставших неизбежными из-за отказа политических партий предпринимать действия по формированию нового правительства.

Ранее в Болгарии начались протесты, связанные с законопроектом о бюджете. По мнению протестующих, документ не учитывал нужды граждан, способствуя развитию коррупционной системы и усугубляя неравенство.

Протесты против бюджета страны стали самыми массовыми в Болгарии за последние годы. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года, а оппозиционные партии выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.

