2424.mg: президент Мадагаскара Радзуэлина объявил о роспуске правительства из-за протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне продолжающихся протестов в стране, передает портал 2424.mg.

"Президент республики <…> обещает нового премьер-министра через три дня", – говорится в материале издания.

По последним данным, в результате массовых волнений погибли как минимум 22 человека. Еще более 100 человек получили ранения, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Я шокирован жестким ответом сил безопасности на проходящие на Мадагаскаре манифестации", – говорится в заявлении Тюрка на сайте организации.

По его словам, в числе погибших манифестанты и убитые военнослужащими прохожие, а также те, кто был убит во время волнений и грабежей.

Беспорядки начались на Мадагаскаре 25 сентября, когда люди вышли на демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой. Для нормализации обстановки был создан смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем.

Кроме того, сообщалось, что среди мирных манифестантов на территории университета Мадагаскара 29 сентября были вооруженные люди. Сами участники демонстраций потребовали отставки правительства и Радзуэлины.

