Khabarhub: все члены оппозиционной партии Непала подали в отставку из-за протестов

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала на федеральном и провинциальном уровнях подали в отставку на фоне начавшихся в стране антиправительственных протестов. Об этом сообщает местный портал Khabarhub.

Беспорядки начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября, и распространились на ряд крупных городов страны. Поводом для них послужил запрет на деятельность в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

В основном в акциях участвует молодежь. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, еще более 300 получили ранения.

По данным портала, участники беспорядков также подожгли здание парламента в Нью-Банешворе.

На фоне сложившейся ситуации в стране премьер-министр Непала Шарма Оли созвал внеочередное совещание правительства.

"Я нахожусь в диалоге с соответствующими сторонами, чтобы оценить ситуацию и найти конструктивное решение. <...> Я смиренно прошу всех братьев и сестер сохранять спокойствие в этой непростой ситуации", – приводит его слова газета Times of India.

По последним данным India Today, Оли также принял решение уйти в отставку.

Сейчас, по данным журналистов, члены правительства эвакуируются на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду, который приостановил свою работу для гражданских рейсов.

В операции задействованы не менее пяти вертолетов, а в самом аэропорту размещены по меньшей мере 300 военнослужащих. Не исключается эвакуация и Оли.

