07 сентября, 12:54

Политика

Премьер-министр Японии Исиба объявил о решении подать в отставку

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своем решении подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

"Я решил уйти в отставку с поста председателя ЛДП", – приводит его слова ТАСС.

Следовательно, Исиба также покинет пост главы правительства.

О планах политика покинуть пост председателя правящей ЛДП ранее сообщили СМИ. Как отмечали журналисты, решение было принято, чтобы избежать раскола в партии.

При этом первые сообщения об отставке Исибы начали появляться еще после провала возглавляемой им ЛДП на выборах в палату советников. Однако позже Исиба опроверг сообщения о своей отставке. Он подчеркивал, что не делал заявлений по данному вопросу.

