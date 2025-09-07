NHK: премьер Японии Исиба решил покинуть пост

Фото: AP Photo/Jia Haocheng

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным журналистов, решение было принято, чтобы избежать раскола в ЛДП.

Срок, когда парламентарии должны выразить свое мнение по поводу проведения досрочных выборов председателя ЛДП, истекает 8 сентября. В этот же день должно было пройти заседание специальной комиссии для вынесения соответствующего решения.

Японские СМИ также сообщали, что в случае одобрения досрочные выборы могут пройти уже 4 октября.

Сообщения об отставке Исибы начали появляться после провала возглавляемой им ЛДП на выборах в палату советников. При этом некоторые СМИ писали, что премьер Японии может подать в отставку уже в июле. По другой информации, решение должно было быть принято по итогам переговоров с США до конца августа.

Однако позже Исиба опроверг сообщения о своей отставке. Он подчеркнул, что не делал заявлений по данному вопросу.

