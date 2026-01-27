Форма поиска по сайту

27 января, 15:28

Общество

"Союзмультфильм" допустил открытие новых парков развлечений при наличии инвестиций

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Киностудия "Союзмультфильм" рассматривает возможность запуска нескольких новых парков развлечений под брендом "Союзмультпарк" в течение ближайших трех лет, однако реализация этих проектов напрямую зависит от наличия федеральной и региональной государственной поддержки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

По данным компании, в проработке находятся планы по открытию одной зоны в формате уличного парка, а также 3–4 крытых парков площадью от 3,5 тысячи квадратных метров каждый.

В пресс-службе подчеркнули, что без участия государства реализовать такие инициативы в текущих экономических условиях затруднительно, несмотря на их культурную и социальную значимость.

"Мы обладаем значительной экспертизой в этом направлении и способны реализовывать множество различных офлайн-проектов. В 2020 году был открыт первый мультимедийный "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в 2021-м аналогичный павильон был открыт в Казани. В 2025 году детские центры посетили 160 тысяч человек в Москве и более 43 тысячи в Казани", – уточнили в пресс-службе.

Ранее член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов выступил с инициативой развивать в России парки развлечений, сопоставимые по масштабу с "Диснейлендом", но основанные на отечественных персонажах анимационных и игровых фильмов.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в Москве пройдет спортивный мультфестиваль на катках. В столичном департаменте спорта отметили, что мероприятие станет масштабным праздником для всей семьи, где можно отдохнуть, провести время с близкими, а также погрузиться в атмосферу популярных мультфильмов. Он будет продолжением серии тематических фестивалей, которые проходят на московских катках.

