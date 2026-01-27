Фото: телеграм-канал "ДТЕК - офіційний канал"

Серьезные разрушения зафиксированы на объекте энергетического холдинга ДТЭК в Одессе. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные предприятия.

По информации компании, для устранения повреждений потребуется длительный ремонт.

"Разрушения колоссальные", – заявили в организации.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что в Киеве сложилась сложная ситуация после новых повреждений украинских энергообъектов. Значительное количество жилых домов осталось без отопления.

Это произошло после того, как в ночь на 20 января армия России в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и цехам производства БПЛА противника.

Недавно Вооруженные силы России вновь нанесли удар по объектам энергетики на Украине. Были поражены места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, в том числе пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.