Неэффективно используемый участок в Измайлове реорганизуют по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемый участок площадью 1,44 гектара, расположенный на востоке Москвы в Измайлове, реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На площадке планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей", – указал он.

На первых этажах появятся магазины, пункты выдачи заказов, заведения различных сфер услуг. В частности, город получит свыше 100 рабочих мест.

Речь идет об участке между 9-й Парковой и Верхней Первомайской улицами, а также Измайловским бульваром. Рядом находится станция "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро, а также несколько детсадов, школ, колледж, 2 поликлиники, роддом, больница, театр, выставочный зал, культурно-досуговый центр и многое другое.

Всего на территории планируют возвести 3 жилых дома переменной этажности, совокупная площадь жилых помещений превысит 30,3 тысячи "квадратов". Также для новоселов предоставят 2 подземных паркинга на 226 автомобилей. Территория вокруг будет благоустроена, появятся деревья и кустарники, подъезды к домам.

"Реализовать проект планируется в течение 6 лет", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что современный многофункциональный квартал появится по программе КРТ около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Квартал разместится на участке площадью 14,6 гектара. В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на тысячу учеников.

