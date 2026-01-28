Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:04

Город

Неэффективно используемый участок в Измайлове реорганизуют по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемый участок площадью 1,44 гектара, расположенный на востоке Москвы в Измайлове, реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На площадке планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей", – указал он.

На первых этажах появятся магазины, пункты выдачи заказов, заведения различных сфер услуг. В частности, город получит свыше 100 рабочих мест.

Речь идет об участке между 9-й Парковой и Верхней Первомайской улицами, а также Измайловским бульваром. Рядом находится станция "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро, а также несколько детсадов, школ, колледж, 2 поликлиники, роддом, больница, театр, выставочный зал, культурно-досуговый центр и многое другое.

Всего на территории планируют возвести 3 жилых дома переменной этажности, совокупная площадь жилых помещений превысит 30,3 тысячи "квадратов". Также для новоселов предоставят 2 подземных паркинга на 226 автомобилей. Территория вокруг будет благоустроена, появятся деревья и кустарники, подъезды к домам.

"Реализовать проект планируется в течение 6 лет", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что современный многофункциональный квартал появится по программе КРТ около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Квартал разместится на участке площадью 14,6 гектара. В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на тысячу учеников.

Читайте также


город

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика