Подростка осудили на 7 лет за планирование поджога административного здания МО РФ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил подростка, который намеревался устроить поджог административного здания Минобороны РФ по указке кураторов из украинской террористической группировки, к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что перед судом предстал несовершеннолетний гражданин 2011 года рождения. Контакт с представителями группировки он установил через мессенджер Telegram, получив задание и инструкции для изготовления трех бутылок с зажигательной смесью.

Его признали виновным в совершении преступления согласно части 1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта") и части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее троих россиян задержали за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области. Посредством мессенджера Telegram задержанные установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.

Кроме того, правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.