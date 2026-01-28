28 января, 10:23Происшествия
Подростка осудили на 7 лет за планирование поджога административного здания МО РФ
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Суд приговорил подростка, который намеревался устроить поджог административного здания Минобороны РФ по указке кураторов из украинской террористической группировки, к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Уточняется, что перед судом предстал несовершеннолетний гражданин 2011 года рождения. Контакт с представителями группировки он установил через мессенджер Telegram, получив задание и инструкции для изготовления трех бутылок с зажигательной смесью.
Его признали виновным в совершении преступления согласно части 1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта") и части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
Ранее троих россиян задержали за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области. Посредством мессенджера Telegram задержанные установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.
Кроме того, правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.