CBS: число жертв непогоды в США выросло до 73

Фото: ТАСС/АР/Heather Khalifa

Число погибших в США из-за снежной бури, обрушившейся на страну, выросло до 73, передает телеканал CBS.

"По меньшей мере 49 человек погибли от причин, непосредственно вызванных штормовыми условиями или связанными с погодой несчастными случаями, а официальные лица в ряде штатов сообщили еще о 24 смертях, которые, по всей видимости, связаны с зимней погодой", – говорится в сообщении.

Мощный снегопад и аномальные морозы в Соединенных Штатах привели к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Свыше 500 тысяч потребителей остались без света и отопления. Компания American Airlines отменила более 9 тысяч рейсов.

По прогнозам синоптиков, еще один сильный снегопад накроет Восточное побережье в США в конце недели. Температура воздуха во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.