Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 12:28

Происшествия
Главная / Новости /

CBS: число жертв непогоды в США выросло до 73

Число жертв непогоды в США выросло до 73

Фото: ТАСС/АР/Heather Khalifa

Число погибших в США из-за снежной бури, обрушившейся на страну, выросло до 73, передает телеканал CBS.

"По меньшей мере 49 человек погибли от причин, непосредственно вызванных штормовыми условиями или связанными с погодой несчастными случаями, а официальные лица в ряде штатов сообщили еще о 24 смертях, которые, по всей видимости, связаны с зимней погодой", – говорится в сообщении.

Мощный снегопад и аномальные морозы в Соединенных Штатах привели к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Свыше 500 тысяч потребителей остались без света и отопления. Компания American Airlines отменила более 9 тысяч рейсов.

По прогнозам синоптиков, еще один сильный снегопад накроет Восточное побережье в США в конце недели. Температура воздуха во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.

Снежная буря накрыла США

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика