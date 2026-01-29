Фото: телеграм-канал Troitsk City

Пожар в жилом доме в ТиНАО локализован. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

Как сообщил источник агентства, площадь возгорания составляет примерно 60 квадратных метров.

Пожар на Изумрудной улице в ТиНАО произошел 29 января. Огонь охватил личные вещи и мебель.

До этого сильный пожар произошел в Подмосковье. Там загорелась конюшня конноспортивного клуба в поселке Горки Ленинские. В тушении были задействованы 29 специалистов и 10 единиц техники, которые в том числе вывели в безопасное место 40 лошадей.

Возгорание полностью ликвидировали спустя почти 8 часов. Предварительно, пострадавших нет.

