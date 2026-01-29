Размер маткапитала вырастет примерно до 729 тыс руб в феврале 2026 года

Фото: depositphotos/Milly7

Несколько важных нововведений вступят в силу в России с 1 февраля 2026 года. В частности, материнский капитал и соцвыплаты повысят на 5,6%, размер пенсий шахтеров и летчиков пересчитают, а штрафы для магазинов взыщут по новым правилам.

Пенсии и надбавки

В феврале россияне, которым в январе 2026 года уже исполнилось 80 лет, и те, кто оформил I группу инвалидности, начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 19 169,38 рубля. При этом если пенсию уже увеличили из-за инвалидности, то в 80 лет повышать ее снова не будут.

Помимо этого, в феврале произойдет перерасчет пенсионной надбавки для летчиков гражданской авиации и шахтеров. Выплата положена за работу во вредных и опасных условиях.

Размер надбавки корректируют четыре раза в год – в первых числах февраля, мая, августа и ноября. Сумма рассчитывается индивидуально, исходя из специального стажа, условий труда и поступивших страховых взносов за предыдущий квартал.

Соцвыплаты

С 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%.

К примеру, прибавка затронет материнский капитал, который вырастет до 728 921,9 тысячи рублей за первого ребенка и до 963 243,17 тысячи – за второго (при условии, если семья ранее не получала сертификат). При рождении второго гражданам, ранее получавшим сертификат, выплатят 234 321,27 тысячи рублей.

Мера распространится и на единовременные пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные для героев Труда и женщин, имеющих статус "Мать-героиня". Кроме того, в рамках февральской индексации будет увеличена и ежемесячная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников.

Ипотека

Вместе с тем изменятся и условия "Семейной ипотеки". С 1 февраля супруги смогут оформить только один льготный кредит по ставке 6%. По договору пара обязана быть созаемщиками.

Помимо этого, больше нельзя будет взять "Донорскую ипотеку", когда те, кто не подходит под условия программы, оформляют договор на так называемого донора – человека, который соответствует требованиям.

Штрафы для магазинов

С 1 февраля заработают новые правила по штрафам для магазинов и производителей. Поправки дополнят статью 13 закона "О защите прав потребителей".

Суд сможет не назначать продавцу дополнительный штраф, если в проблеме виноват сам покупатель – например, когда он месяцами не забирает деньги, которые владелец бизнеса готов вернуть.

Кроме того, с 1 февраля в России изменится порядок возврата технически сложных товаров с недостатками. Как пояснил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, потребители смогут требовать возмещения не только уплаченной суммы, но и разницы в цене, вызванной инфляцией и изменением рыночной стоимости.

