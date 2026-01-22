Форма поиска по сайту

22 января, 08:37

Общество
Эксперт Виноградов: мужчины в РФ могут выйти на пенсию в 62 года при стаже от 42 лет

Эксперт рассказал, при каком условии россияне могут досрочно выйти на пенсию

Фото: depositphotos/Koldunov

Россияне могут выйти на пенсию по старости досрочно. В частности, у мужчин такая возможность есть в 62 года, если их стаж составляет не менее 42 лет, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, женщины также могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию. Для этого их трудовой стаж должен быть не менее 37 лет.

Виноградов уточнил, что для назначения страховой пенсии требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Недостающий стаж и баллы можно частично докупить.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России вырастут с апреля на 6,8%. На это могут рассчитывать нетрудоспособные граждане РФ, которые получают выплаты по старости, инвалидности или потере кормильца. Их назначают, если человек не успел накопить необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.

Кроме того, россияне могут увеличить пенсию в 2,32 раза, отложив выход на нее на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

"Новости дня": работающим пенсионерам Москвы поднимут пенсию с августа 2026 года

