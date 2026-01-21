Соцфонд автоматически проиндексирует выплаты и пособия в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все социальные пособия и выплаты, которые подлежат индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в новых размерах. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РФ.

При этом россиянам не нужно куда-либо обращаться или подавать заявления для получения обновленных выплат.

Индексация коснется свыше 40 выплат, пособий и компенсаций и будет произведена исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026-м коэффициент составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%.

Ранее стало известно, что россияне могут увеличить пенсию в 2,32 раза, отложив выход на нее на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

