Более 40 выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Фото: depositphotos/Professor25

Свыше 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля 2026 года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Об этом сообщает Минтруд РФ.

В текущем году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%, отметил глава министерства Антон Котяков.

В частности, сумма сертификата на маткапитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей – до 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья дополнительно получит более 234 тысяч рублей, если ранее уже был оформлен сертификат.

"Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована", – подчеркнул Котяков.

Помимо маткапитала, также увеличится пособие при рождении ребенка – почти до 28,5 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-Героиня", достигнут 76,5 тысячи рублей. Индексация также коснется выплат ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, ежемесячных страховых выплат и других мер соцподдержки.

Ранее финансист рассказал, что россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

В Госдуме заявляли, что критерий нуждаемости может стать основным в вопросе назначения двойных выплат матерям детей-погодков. По словам депутатов, для данных мер необходимо тщательное экономическое обоснование и расчеты.