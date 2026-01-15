В Госдуме предложили платить учителям не ниже 200% средней зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" предложили платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, передает РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Они предложили нормативно определить структуру зарплаты, при которой оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и начисляются по прозрачным критериям.

Кроме того, думские депутаты высказали идею о внедрении единой системы оплаты труда учителей для устранения межрегиональных перекосов и установления общих федеральных требований к ее базовым параметрам.

По словам Миронова, фракция предлагает Минфину и Минпросвещения предоставить кабмину согласованные предложения по повышению оклада педагогов. В свою очередь, в беседе с агентством Лантратова подчеркнула, что учитель "должен чувствовать уважение государства не словами, а делом".

Ранее академик Михаил Берулава заявил, что доход преподавателей должен составлять не менее 100 тысяч рублей. По его мнению, педагоги играют ключевую роль в формировании будущего общества, так как фактически воспитывают новые поколения.