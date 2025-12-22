Депутат Кошелев: супруги должны будут стать созаемщиками по "Семейной ипотеке"

Фото: 123RF.com/photobyphotoboy

В России с 1 февраля 2026 года супруги будут обязаны выступать созаемщиками по льготной "Семейной ипотеке" под 6% годовых. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, это ограничит возможное количество таких кредитов на одну семью.

"Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем", – приводит слова депутата ТАСС.

Он уточнил, что, если до установленного срока один из супругов уже оформил "Семейную ипотеку", второй потеряет право на получение своей.

Кроме того, напомнил парламентарий, оформление "Семейной ипотеки" не привязано к месту прописки. Однако существуют лимиты, например 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов – для остальных регионов.

Ранее депутаты ГД предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счет средств федерального бюджета. Они считают, что это позволит формировать комплексный и качественно новый подход к семейной и демографической политике. При разработке такого жилья будут учтены потребности многодетных семей.

