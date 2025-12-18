Форма поиска по сайту

18 декабря, 12:46

Общество
Экономист Сафонов указал на риск отказа в ипотеке семьям, претендующим на ее списание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банки могут начать массово отказывать в выдаче ипотеки семьям, которые потенциально смогут претендовать на ее списание, заявил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так эксперт прокомментировал инициативу депутата Госдумы Нины Останиной, которая в беседе с "Лентой.ру" указала на необходимость рассмотреть возможность списания долга по ипотеке после рождения четвертого ребенка.

По мнению Сафонова, идея поощрять рождение детей через списание ипотечных долгов является позитивной, а также делает демографическую политику более целенаправленной. Однако ее реализация сталкивается с серьезными проблемами.

"Ключевая – источник финансирования. Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно", – заявил профессор.

Банки могут начать отказывать даже тем, кто планирует всего двоих детей из-за будущих рисков, подчеркнул Сафонов. В итоге, отметил эксперт, решение данной задачи ляжет на федеральный бюджет, что потребует значительных дополнительных расходов.

Так как бюджет на ближайшие годы планируется дефицитным, вероятность того, что правительство сможет взять на себя такие обязательства в полном объеме, является крайне низкой, заключил Сафонов.

Ранее депутаты Госдумы предложили обеспечивать семьи с пятью и более детьми жильем за счет средств федерального бюджета. Они считают, что такие меры позволят формировать комплексный и качественно новый подход к семейной и демографической политике. Кроме того, при разработке такого жилья будут учтены потребности многодетных семей.

В Госдуме предложили полностью списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка

