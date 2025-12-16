В ГД предложили обеспечивать жильем многодетные семьи

Фото: depositphotos/.shock

Депутаты предложили новые меры поддержки многодетных семей, включая обеспечение семей с пятью и более детьми жильем за счет средств федерального бюджета. С таким предложением члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратились в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

По мнению депутатов, данные меры позволят сформировать комплексный и качественно новый подход к семейной и демографической политике. При разработке такого жилья будут учитываться потребности многодетных семей.

Члены комитета также предложили обеспечить многодетные семьи медполисом, включающим расширенный перечень медицинских услуг, в том числе стоматологические. Качественное медобслуживание является неотъемлемой частью благополучия, и многодетные семьи не должны ощущать финансового давления при необходимости получения медпомощи, отметили депутаты.

Помимо этого, предлагается дать многодетным семьям, отмеченным госнаградами, право бесплатного проезда по платным трассам и дорогам, а также скидку в 50% при покупке авиационных и ж/д билетов и аналогичную компенсацию за топливо в случае поездки на личном автомобиле на семейный отдых.

"Речь идет, в частности, о тех семьях, в которых матери присвоено высокое звание Мать-героиня, а также о родителях (усыновителях), награжденных орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", – приводит РИА Новости фрагмент из письма депутатов.

Парламентарии также предложили повысить выплаты для многодетных семей, направленные на помощь в погашении ипотечного кредита. Как указали депутаты, таким семьям могут выделить до 450 тысяч рублей, однако закон действует в течение шести лет и ни разу не менялся в части размера выплаты.

Ранее сообщалось, что одной из форм поддержки в текущих демографических условиях может стать единовременная выплата парам, чей ребенок родился в новогоднюю ночь. В федеральном масштабе речь может идти о 20 тысячах рублей, на региональном уровне – о 10 тысячах.

В России также могут ввести льготные топливные карты для многодетных семей. Соответствующее поручение Минэнерго и профильным компаниям дал вице-премьер Александр Новак. Нефтегазовые компании, в структуре которых есть сети АЗС, согласились с важностью инициативы.