Депутат ГД Останина: штрафы работодателей за создание семьи бьют по репутации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Штрафы работодателей за создание семьи приводят к репутационным рискам, заявила в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что в России призвали ужесточить наказание для работодателей, которые включают в трудовые контракты пункты, запрещающие женщинам рожать и создавать семью.

Автор инициативы, заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и председатель Общероссийского движения "Россия Православная" Михаил Иванов отметил в беседе с Life.ru, что это распространено в сфере культуры и шоу-бизнеса, а также подчеркнул, что такая практика недопустима.

Общественник также указал, что подобные пункты договоров являются незаконными и не имеют юридической силы. За дискриминацию в сфере труда предусмотрен административный штраф, а если работодатель необоснованно откажет в приеме на работу или уволит беременную или мать малолетнего ребенка, его действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Однако, по мнению Иванова, данные меры недостаточно эффективны для "искоренения позорной практики". В связи с этим он предложил ужесточить наказания и призвал Государственную инспекцию труда и Генеральную прокуратуру РФ усилить надзор в данной сфере.

Останина отметила, что признает существование дискриминации при приеме девушек на работу, так как работодатели нередко отдают предпочтение молодым людям. Обычно это мотивируется тем, что женщина может уйти в декретный отпуск, создав таким образом финансовую и организационную нагрузку компании.

При этом работодатели не сообщают об этом открыто, а найти договоры с прямым запретом на рождение детей невозможно, поскольку дискриминация по половому признаку запрещена. Из-за этого доказать нарушение сложно, отметила Останина.

Она также указала, что в условиях демографических вызовов, о которых говорят власти страны, важно, чтобы осознание этой проблемы "проникло в умы" работодателей. Тем не менее парламентарий подчеркнула, что не является сторонником ужесточения штрафов, особенно когда многие предприятия, включая малый и средний бизнес, находятся в сложном положении.

"Работодатель – не глупый человек: он видит, что зачастую молодая девушка может быть более производительной, а уровень образования у женщин в среднем выше. Поэтому дискриминация, хоть и встречается, не является всеобщей. Бороться с этим нужно не угрозами, а воспитанием и созданием условий", – объяснила парламентарий.

Она предложила организовывать на предприятиях детские комнаты, предоставлять возможность гибкого графика или увеличенного обеденного перерыва для кормления ребенка. По мнению депутата, это позволило бы женщине совмещать работу и материнство. Такие меры были успешны в прошлом и актуальны сейчас, подчеркнула Останина.

"Работодатель, который не создает такие условия, может столкнуться с репутационными потерями и утратой преференций со стороны власти. Сегодня многие компании стремятся соответствовать "золотому стандарту", который включает поддержку молодых семей: помощь с ипотекой, выплаты при рождении ребенка, организацию детских комнат", – указала депутат.

Она отметила, что подобные решения не только социально ответственны, но и укрепляют бренд работодателя, а также делают его более привлекательным для сотрудников.

Ранее Владимир Путин заявил, что работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2026 года.

Соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.

