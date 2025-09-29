Маткапитал на двоих детей вырастет до 974 тыс руб в 2026 году

Фото: depositphotos/vodolej

Материнский капитал в следующем году проиндексируют на 6,8%, сумма за двоих детей увеличится до 974,1 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Соцвыплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу, он составит 6,8%.

"В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", – указали в ведомстве.

Кроме того, максимальная сумма пособия по беременности и родам в следующем году увеличится до 955,8 тысячи рублей, а пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан – до 83 тысяч рублей в месяц. Также максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц.

На страховые выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности в следующем году заложено почти 1,4 триллиона рублей. На единое пособие для семей с детьми планируется направить около 1,76 триллиона рублей.

"119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов", – добавили в Минтруде.

Ранее общественники предложили разрешить тратить средства маткапитала на проведение инженерных сетей в частные дома. Они отметили, что многие семьи из-за отсутствия достаточного количества денег вынуждены покупать недорогое жилье без коммуникаций или строить его самостоятельно. Предложенная мера, по их мнению, поможет быстрее завершать строительство и реконструкцию домов.