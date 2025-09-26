В РФ предложили отменить плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал

Фото: depositphotos/.shock

В России могут освободить родителей, получивших маткапитал, от платной экспертизы жилья, если оно было построено менее 5 лет назад. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая, передает газета "Известия".

По мнению законодателей, инициатива должна смягчить действие закона, по которому россияне перед покупкой жилья должны сделать его экспертизу на пригодность для проживания. Тогда средства материнского капитала будут расходоваться целевым образом.

Разворотнева отметила, что она получила множество обращений от граждан и риелторов о том, что во многих регионах и муниципалитетах от людей требуют самостоятельно оплатить заключение специализированной организации перед покупкой жилья.

Для понимания масштабов проблемы депутаты провели исследование и выяснили, что с такой ситуацией столкнулись жители около 26 регионов. В некоторых случаях суммы экспертизы доходили до 40 тысяч рублей. В других ситуациях к семьям предъявляли дополнительные требования: разрешение на строительство, хотя дом уже был построен, заключение органов санэпидемнадзора, требования завершить отделочные работы и прочее.

"То есть, несмотря на все рекомендации федеральных властей и установленный порядок, сегодня регионы и муниципалитеты вводят свои правила, которые, к сожалению, очень сильно усложняют жизнь семей", – заключила Разворотнева.

Ранее сообщалось, что Минтруд России работает над модернизацией программы материнского капитала, так как ее эффективность снижается. К работе над новыми возможными подходами, учитывающими рождение вторых и последующих детей, привлечены и другие специалисты, в том числе из Совета Федерации.

В свою очередь, общественное движение "Зов Народа" предложило разрешить тратить средства материнского капитала на проведение инженерных сетей в частные дома. Общественники указали, что отсутствие базовых коммуникаций в домах является одним из наиболее острых вопросов, особенно в сельской местности.